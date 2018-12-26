Астана, 26 декабря, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Министерство национальной экономики Казахстана поверхностно работает над законопроектами и готово на ходу менять свою позицию по основным нормам проекта, заявил председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин на пленарном заседании, сообщает 26 декабря агентство «Казинформ».

autor381 Экономика Казахстана

Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов представил депутатом законопроект с поправками по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности.

Проект документа предлагает ввести единого оператора и специальные частные центры по этикированию и маркировке продукции. Это позволит предпринимателям покупать услуги по маркировке. Мера направлена на борьбу с контрафактной продукции.

Нигматулин, в свою очередь, усомнился в необходимости создания специальных центров, функции и цели которых даже не заданы в законопроекте. Министр признался, что необходимо устранить лишних посредников.

«Вы, что называется, переобуваетесь на ходу и меняете свою позицию, словно гонщики «Формулы-1», которые на ходу меняют шины своих болидов», — ответил Нигматулин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили законопроект «О ратификации соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)».