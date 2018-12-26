Киев, 26 декабря, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Население Украины массово эмигрирует из страны, поскольку не видит никаких перспектив, заявил бывший спикер МИД Украины Василий Филипчук 25 декабря в эфире телеканала NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп или могила

«Украина настолько стала непривлекательной страной для жизни, для работы, что мы работаем только как источник дешевой рабочей силы для других стран. Причем, очень интересно — я посмотрел статистику — у нас на первом месте Польша, по миграции трудовой, на втором месте знаете, какая страна? Россия. То есть 36% в Польшу, около 30% — в Россию», — заявил экс-чиновник.

Филипчук удивился высокому уровню миграции в РФ, поскольку считает, что между Украиной и Россией существует какой-то конфликт.

Бывший представитель МИД отметил, что люди едут, поскольку видят отсутствие на Украине перспектив развития, образования, а также хорошей работы.

Напомним, как заявил депутат Верховной рады от парламентского объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, в 2018 году Украину покинули 3,5 млн жителей.

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Власти Польши, в которой, по разным оценкам, работает около двух миллионов граждан Украины, обеспокоены новыми инициативами Германии, которая намерена принимать на работу граждан стран, не входящих в ЕС. Если это решение будет принято, поляки рискуют потерять от полумиллиона до миллиона украинских работников.

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