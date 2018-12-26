Москва, 26 декабря, 2018, 09:49 — ИА Регнум. 26 декабря в Выставочных залах федеральных архивов в Москве открывается для посетителей историко-документальная выставка «И пошел брат на брата… Гражданская война в России. 1918−1922». В экспозиции, посвященной столетию Гражданской войны, более 300 уникальных документов, телеграмм, приказов, свидетельств, фотографий, личных вещей. Организаторы уделили особое внимание роли личности в трагических событиях — некоторые знаковые фигуры выделены в небольшие разделы: Колчак, Фрунзе, Буденный, Врангель и другие. Среди предметов несомненный интерес представляют, скажем, пуля, которой был ранен Владимир Ленин после покушения Фанни Каплан, или карта знаменитого Ледяного похода со следами крови генерала Лавра Корнилова.

Иван Владимиров. Арест царских генералов.1926

Отдельный зал «предоставлен» пропагандисткой борьбе красных и белых — плакаты, листовки, брошюры, агитационные материалы.

Организаторами выставки выступили крупнейшие научные учреждения страны — Федеральное архивное агентство, Государственный архив РФ, Российский государственный военный архив, Российский государственный архив социально-политической истории и другие.