Якутск, 26 декабря, 2018, 09:47 — ИА Регнум. В Якутии следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара в одном из жилых домов в селе Лекечен Вилюйского района, сообщает 26 декабря пресс-служба регионального главного управления СКР.

(сс) ccipeggy Пожар

По данным следствия, сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома поступило в правоохранительные органы 25 декабря около 21:00 по местному времени (15:00 мск). Дом был полностью уничтожено огнем.

Предварительно установлено, что около 20:00 четырехлетняя девочка и ее полуторогодовалый брат были ненадолго оставлены без присмотра. Пожар в доме обнаружила мать детей, которая вернулась спустя 10 минут после ухода, однако спасти их не удалось из-за сильной задымленности.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются, устанавливается причина возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в одном из жилых домов в селе Старые Кандры в Башкирии. Мать детей, выйдя на улицу, обнаружила замыкание счетчика и обратилась к соседям за помощью. Вернувшись, они обнаружили, что дом загорелся. Спасти детей не удалось.

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