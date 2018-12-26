Слонятам из Мьянмы в Москве сменят имена и рацион
Москва, 26 декабря, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Театр «Уголок дедушки Дурова» может провести конкурс для переименования трёх слонят, привезённых в Москву из Мьянмы, сообщили в театре, передаёт 26 декабря агентство «Москва».
(сс) Richard Jacobs
Слоны
"Слонята точно будут переименованы, потому что имена, которые им дали в Мьянме, мы не можем выговорить», — заявили в театре.
Для того чтобы выбрать новые имена, планируется объявить конкурс:
«Это слонихи, поэтому имена должны быть женские».
Кроме того, животным придётся сменить рацион с сахарного тростника на морковку и сахар. В театре полагают, что на адаптацию к новым условиям животным потребуется около месяца.
Слонята были подарены России правительством Мьянмы и доставлены 21 декабря.