Чита, 26 декабря, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Районный депутат в Забайкальском крае заявил о том, что в селе Моклакан Тунгиро-Олёкминского района, находящемся в 128 км от райцентра — села Тупик, есть дети, которые в 10−15 лет не знают даже алфавита.

Цитата с сайта Zab.ru, Youtube Тунгиро-Олёкминский район Забайкальского края

«В советское время там ходил грузовик и привозил им мандарины, яблоки. Но это остаётся в воспоминаниях только людей советской формации. Сейчас 10−15-летний мальчик даже не знает букваря, не знает грамоты. В современном мире — «дети-маугли», — цитируетЗаб.ТВдепутата районного совета Тунгиро-Олёкминского района Ивана Яковлева.

По его словам, о таком обращении с жителями Забайкалья должны узнать в столице и в администрации края:

«Мы должны переломить эту тенденцию, чтобы у нас не было заброшенных сёл».

По информации местных жителей, детям в этом селе негде учиться, также нет медпомощи, сотовой связи. Для того чтобы съездить в столицу Забайкалья — Читу, нужно порядка 80 тысяч рублей.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, ужасающую историю двухлетней девочки, которая жила в лесной землянке в Иркутской области, зимой 2018 года рассказали журналисты ГТРК «Иркутск».

Землянку в глухом лесу нашли коммунальщики, прибывшие в Ангарский район проверять теплотрассу. По некоторым данным, в таёжном жилище обитали мужчина, женщина и двухлетняя девочка.

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