Москва, 26 декабря, 2018, 09:34 — ИА Регнум. По случаю празднования католического Рождества 25 декабря многие торговые площадки были закрыты, и на тех рынках, где нефть продолжила торговаться, произошел очередной обвал котировок после снижения на 6%. Сегодня, 26 декабря, с утра Brent, обновив минимумы в районе $50,24, расположилась на $50,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Так совпало, что в декабре страны ОПЕК не впечатлили игроков, а распродажи на фондовых рынках мира возобновились с новой силой. И это стало двойным ударом по нефтяным ценам. Вдобавок игроков все сильнее беспокоят перспективы мировой экономики, что является одним из главных факторов давления на фьючерсы», — пояснил эксперт.

Не стоит забывать и о торговой войне между США и Китаем — несмотря на некоторый спад напряженности между странами после недавних переговоров, конфликт все еще далек от разрешения, что дополнительно нервирует рынки.

«Учитывая, что все эти факторы носят не краткосрочный характер, имеют серьезное влияние на настроения инвесторов и не могут оперативно разрешиться в лучшую сторону в силу своей сложности, о каком-то уверенном и масштабном восстановлении нефтяных цен говорить сейчас не приходится. Напротив, уровень $50 по-прежнему находится под угрозой, и Brent рискует отметиться на новых минимумах в обозримом будущем», — считает Мащенко.

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