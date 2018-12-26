Екатеринбург, 26 декабря, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Житель Екатеринбурга, который напал на водителя приехавшей на вызов скорой помощи, приговорён судом к наказанию в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Мировой суд Железнодорожного судебного района Екатеринбурга признал виновным 27-летнего гражданина в нанесении побоев из хулиганских побуждений (ст. 116 УК РФ).

Напомним, что инцидент произошёл 10 апреля 2018 года. В тот день бригада скорой помощи приехала на вызов к пациенту, проживающему в доме по улице Пехотинцев. Неожиданно 27-летний нетрезвый гражданин, который не имел никакого отношения к вызову и просто находился у подъезда, начал пинать ногами автомобиль. После того как из машины вышел водитель, пьяный мужчина набросился на него, нанеся несколько ударов по голове в область лица и темени.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге нередки случаи, когда на сотрудников скорой нападают пациенты, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Так, вечером 16 декабря 62-летний гражданин напал на фельдшера скорой помощи прямо в машине, следовавшей в больницу. Он ударил медика в лицо и колено, после чего фельдшеру самому пришлось обращаться за оказанием медицинской помощи.

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А 18 ноября в Екатеринбурге на бригаду скорой помощи напали двое пьяных молодых людей, которые сами до этого вызвали медиков.

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