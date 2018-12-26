Челябинск, 26 декабря, 2018, 09:20 — ИА Регнум. В Челябинской области ожидают принятия федерального закона о переходе на систему квотирования выбросов. Его принятие станет шагом к кардинальному улучшению состояния атмосферного воздуха на территории Челябинска, заявил 25 декабря губернатор региона Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Вопрос о таком законопроекте был поднят 24 декабря на заседание президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. С просьбой ускорить его внесение в Госдуму к председателю правительства России Дмитрию Медведеву обратился лично губернатор.

«Нам очень важно иметь закон о квотировании, который, собственно, должен появиться у нас по решению Президента ещё по итогам Госсовета 2016 года. Эта же задача стоит и в 204-м указе. Очень важно, чтобы данный закон позволил нам системно управлять решением этой задачи на уровне территорий», — заявил чиновник.

На это глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин ответил, что проект закона уже разработан. Конкретного результата министр ожидает уже в первом квартале 2019 года.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, Челябинская область станет пилотным регионом по реализации данного закона. Нормативный акт позволит устанавливать квоты на выбросы не отдельно каждому промышленному предприятию, а с учётом всей промышленной зоны, транспортной составляющей и близости к жилым массивам.

«Наша цель — не более одного предельно-допустимого уровня концентрации загрязняющих веществ на границе жилых зон Челябинска. И она достижима», — уверен Борис Дубровский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема с загрязнённостью окружающей среды стоит в Челябинске весьма остро. Президент России Владимир Путин в своём последнем ежегодном послании назвал город в числе наиболее неблагополучных по стране.

Регулярно местные жители жалуются на выбросы в атмосферу. Свой вклад в это вносят как заводы, так и общественный транспорт. Власти пытаются переломить негативную тенденцию, но видимых результатов пока практически нет.