Москва, 26 декабря, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Уничтожение восточного побережья Северной Америки при помощи суперцунами «Гнев Одина» предложили авторы издания «Военно-промышленный курьер».

Взрыв ядерной бомбы в тихом океане

По замыслу автора материала, для того, чтобы организовать стихийное бедствие планетарного масштаба, следует с помощью термоядерного подводного взрыва прорвать радиальную дайку исландского вулкана Снайфельсйокюдль, в результате чего тёплое атлантическое течение Гольфстрим будет развернуто вспять и в сужениях возле побережья Северной Америки создаст гигантскую волну цунами, движущуюся по оси Мирамиши — Вашингтон.

По мнению эксперта издания, удар цунами следует усугубить при помощи взрыва российского подводного беспилотника «Статус-6» («Посейдон»).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно, что российские специалисты приступили к подводным испытаниям стратегического беспилотного аппарата «Посейдон», о котором в марте в послании Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин.

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