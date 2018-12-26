Москва, 26 декабря, 2018, 09:03 — ИА Регнум. На Калужско-Рижской ветке московского метро неизвестный злоумышленник украл из рюкзака безработного мужчины $120 тыс. (около 8 млн рублей), об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве.

Цитата из кф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Все что нажито непосильным трудом!

Потерпевший обратился в полицию и заявил, что в пути от станции метро «Октябрьская» до «Шаболовской» неизвестный вытащил у него из рюкзака $120 тыс., после чего скрылся.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее безработный москвич лишился автомобиля Mercedes стоимостью около 8 млн рублей. Машину угнали с одной из подземных парковок жилого дома на проспекте Вернадского. Возбуждено уголовное дело.

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