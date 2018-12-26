Палермо, Италия, 26 декабря, 2018, 08:49 — ИА Регнум. В районе итальянского острова Сицилия 26 декабря зафиксировано землетрясение магнитудой 4,9. Об этом свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Землетрясение

Сейсмологи сообщили, что эпицентр землетрясения находился в 180 км восточнее города Палермо. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. На текущий час сведений о пострадавших и разрушениях зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря стало известно, что на Сицилии проявляет необычно высокую активность вулкан Этна. По сообщению сейсмологов, вблизи вулкана зафиксировано 130 подземных толчков магнитудой до 4,0. Вулкан извергает пепел и лаву.

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