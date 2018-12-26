Курган, 26 декабря, 2018, 08:31 — ИА Регнум. В рамках планов по переходу машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы» «под крыло» Ростеха продолжается передача прав требования по долгам заводов группы — от Внешэкономбанка к структурам «Ростеха». ООО «КТЗ», созданному в сентябре 2018 года, чей единственный учредитель — Ростех, в рамках банкротного дела ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» было передано право требования свыше 68,51 млрд рублей. Теперь судьбу завода должны будут решить на первом собрании кредиторов, которое не могли назначить до рассмотрения ходатайства ООО «КТЗ». Дата собрания пока неизвестна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

Суд решил произвести замену основного кредитора с ВЭБ на ООО «КТЗ» «в третьей очереди реестра требований кредиторов в размере 68 510 907 757 руб. 11 коп. (в том числе 22 690 822 365 руб. 35 коп. — штрафные санкции), из которых 1 167 095 317 руб. 98 коп. — основной долг как обеспеченных залогом имущества должника».

"Определение подлежит немедленному исполнению. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня принятия определения. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Курганской области», — отмечается в судебном вердикте, обнародованном 25 декабря 2018 года.

Напомним, курганское предприятие является частью российского концерна «Тракторные заводы», куда также входят несколько десятков заводов и юрлиц. «Пул» группы включает гражданские и оборонные предприятия, располагающиеся в ряде регионов: Мордовии, Чувашии, Карелии, Алтайском крае, Липецкой, Владимирской и Волгоградской областях.

Широкой общественности о финансовых проблемах концерна стало известно год назад, когда ВЭБ, выкупивший право требовать многомиллиардную задолженность по кредиту от 2011 года, стал предъявлять судебные претензии, в том числе банкротного характера, к отдельным заводам группы, а также к нескольким сразу. По разным данным, долги перед ВЭБ составляют 70−90 млрд рублей.

В апреле 2018 года госкорпорация «Ростех» приняла решение выкупить у «Внешэкономбанка» кредиторскую задолженность концерна «Тракторные заводы», а в августе ВЭБ принял окончательное решение, о чём заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов. Таким путём пытаются спасти от разорения заводы, входящие в группу, но пока результат не очень заметен: ряд предприятий были признаны банкротами уже после заявления ВЭБ.

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ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» создан в декабре 2007 года, и ООО «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы», прописанное в столице Чувашии с 2016 года, является его единственным участником. Управляет предприятием другой завод концерна — АО «Курганмашзавод». В середине ноября 2018 года совет директоров «Курганмашзавода» дал добро на покупку полной доли в ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» за один рубль.

Про ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» также известно, что он обеспечивал нужды Курганмашзавода и на 80% был задействован при выполнении заказов концерна в целом. На предприятии работают порядка 2 тыс. человек, всего на нём три производства: сталечугунолитейное, кузнечно-штамповочное и точных заготовок.

Претензии с требованием признать ООО банкротом в августе 2016 года подало небольшое ООО, которое зимой 2017 года отозвало своё заявление, но к тому моменту число желающих обанкротить предприятие уже увеличилось, и производство по делу не прекратили.

В ноябре 2017 года среди кредиторов заявился и ВЭБ, чьи требования в мае 2018 года включили в реестр.

Наблюдение сроком на два месяца было введено по требованию налоговой службы в конце февраля 2018 года. В стадии наблюдения ООО находится до сих пор, так как обеспечительными мерами было заблокировано проведение первого собрания кредиторов, где должны были решать судьбу предприятия.

Последний запрет ввели по ходатайству ООО «КТЗ», и он должен быть снят в ближайшее время, так как притязания удовлетворены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года «дочка» Ростеха также перевела на себя долги перед ВЭБ, предъявленные АО «Тракторная компания ВГТЗ».

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