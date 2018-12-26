Киев, 26 декабря, 2018, 08:03 — ИА Регнум. На Украине из-за нехватки денег могут начать массово закрывать школы и увольнять учителей, сообщило 22 декабря издание Strana.ua.

Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

По словам журналистов, украинские власти забыли о повышении учительских окладов с 1 января 2018 года и выделили недостаточно денег. Весной 2018 года начались первые проблемы с зарплатами. На данный момент долги превысили миллиард гривен или $36 млн.

«Из одного миллиарда гривен задолженности минфин закрыл только порядка 300 миллионов, а остальное закрывают местные бюджеты. Переброску средств сделали с НУШ (образовательная программа «Новая украинская школа» — ИА REGNUM ) и инклюзивного образования. То есть в очередной раз латают дыры. Но больше всего тревожит желание минфина решать проблему не по сути, а путем «оптимизации» классов и школ», — прокомментировала ситуацию член парламентского комитета по вопросам образования и науки Ирина Констанкевич.

Чиновники министерства финансов Украины считают, что причина долгов по зарплате кроется в «неоптимальной и неэффективной» сети бюджетных учреждений — на Украине существует боле 280 школ, где учится менее десяти детей, 483 школы, где учится менее 20 детей, 955 школ — до 40 и свыше 2,3 тыс. школ, где учится менее 100 учеников.

Чиновники также насчитали 5,2 тыс. малокомплектных классов и, как следствие, множество лишних учителей. По статистике, на каждого украинского учителя приходится менее девяти учеников, в то время как в Болгарии — 12,6, а в Голландии — 14,4.

Журналисты отметили, что их запрос в министерство образования по поводу массового закрытия школ и сокращения учителей остался без ответа. Они считают, что украинские власти начнут решать эту проблему после выборов, которые запланированы на конец марта и на конец октября 2019 года.

Напомним, в сентябре 2018 года министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что украинским учителям не стоит рассчитывать на рост зарплат в 2019 году, поскольку следующий год будет крайне тяжёлым из-за пиковых выплат по кредитам от МВФ.

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