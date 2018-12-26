Какую провокацию готовит Киев и что делает НАТО у границ РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 декабря, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- У границ России НАТО развёртывает стратегическое высокоточное оружие;
- Президент России оценил риски Парижского соглашения по климату;
- В бундестаге не опасаются «зависимости» от «Северного потока — 2»;
- На что готов Порошенко, чтобы сохранить власть;
- Чем выход Великобритании из ЕС угрожает пингвинам.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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