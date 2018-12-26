Нижний Новгород, 26 декабря, 2018, 07:08 — ИА Регнум. Нижегородстат обнародовал демографический прогноз для Нижегородской области до 2035 года. На весь этот период органы статистики не предполагают естественного прироста численности жителей региона, самый существенный спад спрогнозирован на 2033−2035 годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На 1 января 2018 года численность населения в регионе, по данным органа статистики, составляет 3 234 752 человека, из которых на жителей в возрасте после 60 лет приходится более 762,5 тыс. человек (из них 173 в возрасте 100 и более лет). По прогнозу органов статистики в 2019 году численность населения будет уже 3 218 336 человек при этом число умерших превысит число родившихся на 13 506 человек (45 236 против 31 730). Самый большой показатель убыли по прогнозу произойдёт в 2035 году — на 20 325 человек (24 939 против 45 264). При этом в 2035 году численность населения по этому прогнозу уже составит 2 948 033 человека, что относительно данных на начало 2018 года меньше на 286 719 человек (на 8,86%).

В докладе главы Нижегородстата Галины Поляковой от 2013 года при демографическом прогнозе до 2030 года уже предполагалось, что численность жителей будет сокращаться, и к началу 2031 года относительно 2012 года спад составит 7%. Прогноз рождаемости также был неутешительным, прогнозировался нисходящий тренд в период с 2014 по 2030 год.

Напомним, по итогам девяти месяцев 2018 года в Нижегородской области число родившихся относительного этого же периода 2017 года снизилось на 1915 — с 25 990 до 24 075, а численность умерших, наоборот, выросла на 718 человек (36 562 против 35 844). Число умерших таким образом превысило число родившихся. Из негативных тенденций также — рост числа умерших младенцев в возрасте до года (с 131 до 146).

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25 декабря 2018 года, представляя стратегию социально-экономического развития области до 2035 года, глава Нижегородской области Глеб Никитин уделил внимание и вопросу рождаемости.

«Задача правительства Нижегородской области внедрить такие инструменты поддержки, чтобы переломить тенденцию спада рождаемости и выйти на качественный рост», — заявил он, представляя флагманский проект стратегии «Благоприятные условия для жизни и семьи».

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Также регион планирует по национальному проекту «Демография» получить в течение трёх лет 6,5 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей выделят уже в 2019 году.

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