В России пытаются переосмыслить историю и цифры: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 декабря, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- При атаке ВВС Израиля ранены сирийские военные;
- Путин не планирует встречаться с Эрдоганом;
- Реальная инфляция в России составляет около 8−10%;
- Особый порядок сделок с недвижимостью в Крыму продлён до 2023 года;
- В Смольном поспорили о том, кто в блокаду осаждал Ленинград.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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