Москва, 26 декабря, 2018, 05:09 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил «Город зимы» на ВДНХ и поздравил посетителей парка с Новым годом, сообщает агентство «Москва».

Mos.ru Сергей Собянин посещает «Город зимы» на ВДНХ

Собянин отметил, что в парке есть все необходимое для зимних развлечений. Посетители парка могут кататься с горки, заниматься керлингом и играть в снежки.

«Все сегодня для детей… Здесь, на ВДНХ, открыт «Город зимы», где можно заниматься всем, чем только душа пожелает», — добавил мэр столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Парке ремесел на ВДНХ открылись фестиваль сыра и фестиваль деревянной игрушки. Отмечается, что фестиваль сыра проходит в Москве уже в 11-й раз. На фестивале деревянной игрушки посетителей помимо выставки ожидали мастер-классы по выжиганию по дереву и выпиливанию лобзиком.