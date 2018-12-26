Дамаск, 26 декабря, 2018, 04:18 — ИА Регнум. Три сирийских военнослужащих получили ранения в результате израильской ракетной атаки на Сирию, передает телеканал Ikhbariya.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

Уточняется, что ракеты были нацелены на пригороды сирийской столицы. Об этом телеканалу рассказал неназванный военный источник.

По сообщениям СМИ, ракеты были запущены израильтянами из Ливана. В основном они были сбиты сирийскими средствами противовоздушной обороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сирийские СМИ распространили информацию о перехвате нескольких ракет. В этот же день израильские источники заявили, что из Сирии в сторону Израиля была запущена зенитная ракета, и израильские военные в ответ применили систему противовоздушной обороны.