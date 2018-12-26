Лондон, 26 декабря, 2018, 04:06 — ИА Регнум. Выход Великобритании из состава Евросоюза может привести к сворачиванию программ по защите пингвинов, сообщает Politico.

Пингвины

Сообщается, что британские зоозащитные организации высказали беспокойство насчет влияния Brexit на совместные с другими странами проекты за пределами Соединенного Королевства. По их словам, на Фолклендских островах сосредоточено большое количество птиц, находящихся под угрозой вымирания.

Из-за Brexit может сократиться финансирование, поступающее из Евросоюза, на программы по защите южного хохлатого пингвина и субарктического пингвина. Подчеркивается, что британское министерство окружающей среды не давало гарантий возмещения финансов, поступающих из Евросоюза, после 2020 года.