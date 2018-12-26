Севастополь, 26 декабря, 2018, 03:59 — ИА Регнум. Фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота РФ успешно выполнил свои задачи в Средиземном море и взял курс на возвращение в пункт постоянного базирования в Севастополь, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Эссен»

Сообщается, что корабль уже начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы по пути возвращения на родину. Отмечается, что фрегат выполнял боевые задачи в Средиземном море с августа 2018 года, а в течение года провел около 300 суток в море. Также корабль принимал участие в учениях под руководством главкома ВМФ России в Средиземном море.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря агентство Reuters со ссылкой на некого очевидца заявило, что российский фрегат, под описание которого подходят корабли «Адмирал Эссен», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», якобы направляется в Азовское море.