Екатеринбург, 26 декабря, 2018, 03:45 — ИА Регнум. Учебный бой проведен экипажами российских высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ в Свердловской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Mil.ru Истребитель МиГ-31

Звено МиГ-31БМ было поднято для перехвата самолетов условного противника. Отмечается, что летчиками выполнены поиск и уничтожение крылатых ракет на расстояниях до 40 км и на высотах шести до восьми тысяч метров.

«Отработка учебных задач проводилась в условиях активного противодействия со стороны средств противоздушной обороны «противника», роль которого выполнили расчеты зенитных ракетных систем С-300 «Триумф» полка, дислоцированного в Свердловской области», — отметили в Минобороны.

Уточняется, что в учениях были задействованы порядка 300 военнослужащих, а также более 50 единиц военной техники, включая четыре МиГ-31.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Центральном военном округе заявили, что три модернизированных МиГ-31БМ поступили на вооружение авиаполка, дислоцированного в Пермском крае. Эффективность новых МиГ-31БМ троекратно превышает возможности МиГ-31.