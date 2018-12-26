Вашингтон, 26 декабря, 2018, 03:09 — ИА Регнум. Американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол опубликовал на своем официальном сайте доклад, в котором перечислены расходы федерального бюджета США на абсолютно бесполезные вещи.

Tax Credits Доллар

По мнению Пола, правительство Соединенных Штатов тратит большие деньги налогоплательщиков на непонятные проекты. В связи с этим он обращается к налоговой службе и ФБР для проверки целесообразности расходов на целый перечень проектов.

Среди этих проектов значатся: обучение лоббированию заинтересованных лиц Руанды (выделено $250 тыс.), изучение сексуальных повадок перепелов под кокаином ($874 тыс.), исследование охоты на лошадей и ослов в древности на Анатолийском полуострове (около $361 тыс.), изучение мечтаний (почти $2,5 млн), убеждение жителей Республики Конго использовать собственные ресурсы ($35 тыс.) и другие.

Всего сенатор насчитал около $114,5 млн бюджетных денег, потраченных на сомнительные проекты.