Лондон, 26 декабря, 2018, 02:21 — ИА Регнум. Британская полиция после инцидента в аэропорту «Гатвик», когда из-за появления беспилотников была парализована работа аэровокзала, предупредила владельцев БПЛА о возможном штрафе и тюремном заключении, сообщает Sky News.

Дрон

Сообщается, что с июля 2019 года в силу вступает новый закон, согласно которому владельцы дронов могут получить штраф в размере 2,5 тысяч фунтов стерлингов или быть приговорены к тюремному заключению на срок до пяти лет.

Такие меры наказания предусмотрены, если беспилотный летательный аппарат поднимется на высоту выше 122 метров или же подлетит к аэропорту ближе чем на один километр.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что все аэропорты страны будут оснащены системами обнаружения беспилотников после инцидента в «Гатвике».

Ранее работа аэропорта была парализована из-за появления неизвестных беспилотников вблизи воздушной гавани. Отмечается, что в результате приостановки работы аэропорта 100 тысяч человек не смогли улететь своими рейсами.