Иерусалим, 26 декабря, 2018, 01:26 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны армии Израиля была применена против зенитной ракеты, запущенной из Сирии, сообщили израильские ВС.

(сс) U.S. Department of Defense ЗРК Patriot

Уточняется, что это произошло 25 декабря. О жертвах ракетной атаки не сообщалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря власти Сирии заявили, что над Дамаском было сбито несколько ракет неизвестного происхождения. В нескольких кварталах сирийской столицы прогремели выстрелы.

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В этот же вечер стало известно, что несколько израильских военных самолетов нарушили воздушное пространство Ливана с юга. Самолеты десять минут маневрировали на низких высотах, имитируя воздушные удары.