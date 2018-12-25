Москва, 26 декабря, 2018, 00:42 — ИА Регнум. На грядущих выборах президента Украины в 2019 году Пётр Порошенко сделает ставку на регионы юго-западной части страны. Об этом 25 октября заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Порошенко будет побеждать свою конкурентку Юлию Тимошенко голосами юго-востока, как это ни странно. Если быть точнее, бюллетенями юго-востока», — заявил Килинкаров.

По его словам, у Юлии Тимошенко нет возможности в регионах, в которых объявлено военное положение, полноценно контролировать участки, при этом центральная избирательная комиссия приняла постановление и разрешила людям, проживающим на неподконтрольной территории, принимать участие в выборе.

«Проконтролировать этих людей невозможно. Механизм такой, что с начала избирательного процесса до его окончания люди, проживающие на неподконтрольной территории, имеют право принимать участие в выборах президента, и для этого им достаточно написать заявление в любую — на всей территории Украины — избирательную комиссию и приложить туда ксерокопию паспорта», — отметил Килинкаров.

«В госинститутах есть ксерокопии документов: они получают пенсии, заключают какие-то сделки. Это вообще не проблема. Их можно легко разбросать по всей территории Украины по 10 человек и абсолютно это будет незаметно», — добавил он.

Наконец, эксперт напомнил, что ЦИК Украины отменил местные выборы в объединенные территориальные громады в регионах.

«Я расцениваю это как определённую политическую коррупцию. Люди, которые, вероятнее всего, могли бы потерять власть, взяли на себя тоже определённые обязательства. Им сказали, что мы не проводим там выборы, вы остаётесь у власти, но вы должны решить такие и такие проблемы для нас», — считает эксперт.

«У меня сомнений нет, что эти выборы будут самые грязные и самые сфальсифицированные», — отметил Килинкаров.

В целом же за последний месяц позиции Порошенко значительно укрепились, считает он. Самая сложная проблема, которая стояла перед Порошенко, — это вхождение во второй тур, и сегодня для украинского президента эта проблема решена, считает Килинкаров.

«Он эту проблему на сегодняшний день, по всей видимости, решил, поэтому продления военного положения, скорее всего, не будет», — полагает эксперт.