Мурманск, 26 декабря, 2018, 00:40 — ИА Регнум. Мурманский морской торговый порт подвел итоги деятельности в 2018 году — о них «Мурманскому вестнику» рассказал генеральный директор предприятия Александр Масько.

Henri Bergius Мурманская гавань

Объем перевалки грузов составит около 16 миллионов 250 тысяч тонн, что на 3,5 процента выше показателей 2017 года.

Выручка компании превысила 7 миллиардов рублей, чистая прибыль — 3 миллиарда, а налоговые отчисления — более 1 миллиарда. 950 миллионов налогов поступят в региональный бюджет.

В 2017-м порт принял стратегическую экологическую программу, состоящую из 12 проектов, ценой свыше 3 миллиардов рублей. Она разработана на основе опыта крупнейших стивидорных компаний Китая, Японии, Австралии, Канады.

В этом году был закончен монтаж системы орошения на всех площадках порта. Сегодня здесь работают 17 тумано‑ и снегообразующих пушек — больше, чем во всех других портах России.

Создается экодиспетчерская, в программный продукт которой будет загружаться информация гидрометеорологических служб — направление и скорость ветра, количество осадков и портовая информация — количество груза, его характеристики в части влажности, нахождение на конкретных площадках. Полученная информация позволит дать оценку текущему состоянию и сделать прогноз на три-пять дней, получив который портовые службы смогут либо усилить работу систем орошения, либо передвинуть грузы.

Идет строительство пылеветрозащитных экранов двадцатиметровой высоты. Они уменьшат распространение мелких частиц за территорию порта, и задержат те частицы, которые будут подняты в воздух. Таких систем пока нет в России, но они уже действуют в портах Китая и Японии. В первом квартале 2019 года будет закончен первый этап их строительства.

Объем перевалки грузов в Арктику составит около 350 тысяч тонн. Это навалочные (щебень и тому подобное), генеральные (плиты, трубы, оборудование) грузы и северный завоз на отдаленные территории.

В 2018 году на социальные проекты портом направлен 91 миллион рублей, причем на благотворительность — около 35 миллионов.