Нарьян-Мар, 26 декабря, 2018, 00:36 — ИА Регнум. Ход строительства зимней автотрассы Нарьян-Мар — Усинск проверила комиссия по ЧС администрации НАО с участием губернатора НАО Александра Цибульского, сообщает нарьянмарская центральная газета «Нарьяна Вындер».

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Протяжённость зимника, строительство которого началось 3 декабря, составит 70,9 км. Работы выполняют ООО «Стройуниверсал» и ООО «Усинское ДРСУ».На устройство дорого из бюджета НАО выделено 12,6 млн рублей и 84 млн. рублей на его содержание.

Несмотря на тёплую погоду в начале декабря, строительство идёт в плановом режиме, хотя раньше января движение по зимнику не ожидается. Сейчас уже пролито 50% его протяжённости, переправы через реки Шапкина, Лая-Вож и Лая готовы на 75%. Дорожники Республики Коми к обустройству переправ ещё даже не приступали.

Обе субподрядные организации ведут строительство круглосуточно. Вдоль трассы устанавливаются 2750 деревянных вех со светоотражающими элементами.

На сегодняшний день завершено восстановление трассы на участке протяжённостью 67,9 км, к которому привлекались 16 единиц техники — бульдозеры, водовозки, мотопомпа, поливомоечная машина, самосвал, вездеходы и снегоходы.

На автозимнике будут организованы три дорожно-ремонтных пункта, чтобы водители, попавшие в метель или ЧС, смогли там дождаться помощи. Этой зимой на всей трассе будет организовано регулярное патрулирование на снегоходах и Трэколах с радиостанциями.