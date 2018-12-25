Вечером 22 марта у настоятеля Никольского собора в Павшинской Пойме, в Красногорске, отца Василия Лосева зазвонил телефон. В трубке сообщили, что к собору из «Крокус Сити Холла» бежит толпа людей.

Иван Шилов ИА Регнум

Двери тут же открыли, внутри смогли укрыться 60 человек. В основном — музыканты оркестра, которые должны были выступать вместе с группой «Пикник». За несколько минут до начала концерта дирижёр увидел, что в здание ворвались вооружённые люди, и успел вывести всех музыкантов.

Оказавшись на улице, испуганные люди увидели купол храма и бросились к нему. Внутри музыканты отогрелись, а когда стало понятно, что опасность миновала, разъехались по домам.

В беседе с ИА Регнум отец Василий рассказал, как в соборе помогали пострадавшим при теракте.

ИА Регнум: Как и где вы узнали о трагедии в «Крокусе»?

Отец Василий Лосев: В тот день я совершал службу и к вечеру уехал. Когда стали поступать первые новости из СМИ, что горит «Крокус», я находился вне собора. Примерно в 20:30 мне позвонил дежурный по храму и сообщил, что масса людей бежит в сторону собора по Павшинскому мосту через Москву-реку.

Из них около 60 человек (в основном члены оркестровой группы) попросились к нам в храм. Я сказал, что их нужно разместить, постараться помочь.

Раненых среди них не было. В серьёзной помощи они не нуждались. Какого-то героического поступка наш приход не совершил. Просто храм оказался на пути людей. Наш собор стал местом, где люди смогли сориентироваться и понять, что им делать дальше.

ИА Регнум: В каком состоянии были эти люди?

Отец Василий Лосев: По словам дежурного, они пребывали в страшном стрессе. Делились друг с другом ужасными впечатлениями. Они были без верхней одежды.

Мы вместе с секретарём Святейшего Патриарха по Московской области протоиерем Дионисием Казанцевым сразу решили выехать на место. По телефону сообщили о случившемся самому Святейшему Патриарху Кириллу и архиепископу Одинцовскому и Красногорскому Фоме. Доложили, что произошёл теракт и что люди укрылись в храме.

Нам было дано благословение, чтобы организовать в храме оперативный штаб помощи пострадавшим. Мы ожидали, что многие люди сразу могут обратиться к нам. Но ночью из пострадавших практически никто не приходил — этого не понадобилось. Собрались волонтёры и некоторые наши прихожане. Также пришли представители администрации городского округа Красногорск.

Кроме того, в тот момент, когда в храме укрылись люди, мы опасались, что террористы от «Крокуса» могут пойти через мост в сторону Павшинской поймы. И я попросил дежурного выключить в храме свет и увести людей в безопасные помещения. Слава Богу, всё обошлось. Ситуация начала успокаиваться. Люди пробыли у нас около часа и начали разъезжаться.

Потом мы создали группу в «Телеграме». Туда стала поступать информация от простых людей относительно того, кто и какую помощь готов оказать. Нашлись кинологи, врачи, просто волонтёры. Предлагали одежду и еду.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Но, поскольку мы были на связи с правительством Московской области и всё сразу было хорошо организовано, помощь не потребовалась. Людей увозили в московские и красногорские больницы, обеспечив всем необходимым. И мы поняли, что наша основная задача — утешать людей и молиться вместе с ними о погибших и пострадавших. Этим мы и занимались все последующие дни.

ИА Регнум: Что именно делали?

Отец Василий Лосев: Первую панихиду мы совершили в тот же день в полночь. Один из священников нашего прихода оставался дежурить в храме всю ночь. Мы были готовы к тому, что всё это время будут приходить родственники пострадавших. Но в основном люди стали приходить с утра.

В субботу открылся центр помощи в помещении областного филиала фонда «Защитники Отечества». Мы договорились с оперативным штабом Московской области, что священники там будут дежурить вместе с психологами.

В течение трёх дней священники там принимали пострадавших и общались с ними.

И также мы помогали психологам, которые проделывали очень большую работу, выводя людей из состояния уныния и скорби. Люди оттаивали, приходили в себя и начинали задумываться, как им жить дальше.

Затем в субботу приехал владыка Фома. Вместе с прихожанами и духовенством нашего собора, мной и отцом Дионисием, он совершил панихиду по погибшим.

А в воскресенье, в День Торжества Православия мы сослужили Святейшему Патриарху за Божественной литургией в храме Христа Спасителя. Святейший Патриарх горячо молился обо всех погибших и пострадавших. После богослужения мы вместе с владыкой Фомой поехали в красногорскую больницу. Владыка передал пострадавшим пациентам благословение и молитвенное благопожелание Святейшего Патриарха Кирилла об исцелении духовных и телесных ран.

Мне там запомнилась 22-летняя девушка, которая не знала, где находится её мама. Вскоре стало известно, что мама нашлась.

В целом пациенты бодрились. Врачи их поддерживали с первых минут.

Владыка Фома поблагодарил врачей и вручил пациентам небольшие иконки с изображением Святителя Луки (в миру — Валентин Войно-Ясенецкий). Это фактически святой нашего времени. Он и архиерей Русской православной церкви, и известный врач. В своё время он даже получил Сталинскую премию за «Очерки гнойной хирургии».

Во время Великой Отечественной войны он исцелил много людей своими молитвами и врачебным трудом. Ему молятся об исцелении всех больных и раненых.

Из больницы мы направились на место трагедии, где Владыка Фома вместе с духовенством Одинцовской епархии совершил панихиду уже на месте трагедии. С того момента возле «Крокуса» ежедневно с 7 до 21 часа священники стали дежурить и совершать панихиды каждые два часа.

ИА Регнум: Вы задумывались о людях, приходящих к вам, кто они?

Отец Василий Лосев: Мы даже об этом не думали. Не спрашивали, кто какой национальности, кто по вероисповеданию. Мы даже не задавались вопросом, что они делали в Великий пост на концерте. Всем старались помочь.

Было очень много людей, которые героически проявили себя во время тех событий. Я знаю, что директор концертного зала Роман Грачёв с первых минут уже был на месте трагедии и помогал людям. Сотрудники «Крокуса» также пытались сохранить видеооборудование, чтобы помочь следствию разобраться, как действовали террористы.

Если говорить о нашем приходе, мы просто стали свидетелями событий и старались что-то сделать, чтобы помочь. В любом случае трагедия не оставила равнодушным никого.

— ИА Регнум: Вы сказали, что после трагедии священники дежурили вместе с психологами. Когда-то священник фактически выполнял роль психолога, но сейчас произошло разделение этих функций. Что в вашей работе общего? И в чём состоят различия?

Отец Василий Лосев: Во время трагических событий у нас была общая цель — духовная поддержка людей. Священники, кроме того, поддерживают людей сердцем и молитвой. Что касается психологов, там работали не обычные, а клинические психологи. Это люди с медицинским образованием. Они работали, используя профессиональный медицинский инструментарий.

Как я уже сказал, священники помогали и самим психологам. Им тоже было очень тяжело. Любой профессионал испытывает стресс. Из-за психологической нагрузки у человека может возникнуть уныние. А уныние — это больше духовное, а не психологическое состояние. Оно побеждается молитвой и человеческой поддержкой. И христианской добротой, которая может принять любого человека, обнять любовью и выслушать.

В такие моменты Господь даёт нужные слова поддержки, в которых человек нуждается.

Например, одна девушка очень переживала из-за того, что спаслась сама, но никому не смогла помочь. Я ей сказал: «Вы не переживайте так сильно. Во-первых, вы не обязаны никого спасать в вашем юном возрасте. Да вы и не могли этого сделать. Во-вторых, вы помогли людям уже тем, что эвакуировались сами. Благодаря этому профессионалам не надо было отвлекаться на вас. Они помогли тем, кто в этом нуждался».

Вот такими простыми словами и молитвой мы помогли людям обрести хоть какое-то душевное равновесие.