Москва, 25 декабря, 2018, 23:44 — ИА Регнум. Турция, Таиланд и Германия стали самыми популярными выездными туристическими направлениями у российских граждан в 2018 году. Об этом сообщили 25 декабря в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Дарья Драй ИА REGNUM Чемодан путешественника

Отмечается, что Турция стала безусловным лидером общем рейтинга. По итогам года страна примет шесть миллионов туристов из России, что является рекордным показателям — фактически на Турцию приходится каждая пятая поездка российских граждан в дальнее зарубежье.

Высокую популярность турецких курортов в 2018 году эксперты связывают с низкой стоимостью раннего бронирования: у ряда компаний по раннему бронированию было продано 40−50% всего объёма туров.

В десятку наиболее продаваемых направлений вошли также Италия, Испания, Кипр, Греция, Объединённые Арабские Эмираты, Тунис и Франция.

В АТОР отмечают, что 80−85% всего выездного туристического спроса занимают пляжные направления. Турпоток из России в этом сегменте в 2018 году вырос выше рынка — на 10,9% в годовом выражении. Интерес российских граждан к экскурсионным и городским турам в европейский страны не настолько высок, и туристы всё же предпочитают тратить деньги на летний пляжный отпуск.

В целом, как сообщается, темпы роста количества поездок российских граждан в дальнее зарубежье в 2018 году упали почти в пять раз по сравнению с показателями роста 2017 года. За три квартала объёмы выездного турпотока увеличились всего на 7,34%, тогда как годом ранее это показатель составлял 35,9%).

Согласно прогнозам, по итогам года будет зафиксировано порядка 31 млн поездок российских граждан в дальнее зарубежье, а общий выездной поток увеличится до 44,7 млн человек.

Снижение темпов роста выездного туризма в 2018 году, как считают в АТОР, связано с естественным замедлением после бурного роста в 2017 году, а также сокращением реально располагаемых доходов населения и серьёзным ослаблением рубля. К этим же факторам относят и ЧМ-2018, который на пике туристического сезона оставил дома значительную часть платежёспособной аудитории.