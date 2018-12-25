Москва, 25 декабря, 2018, 23:31 — ИА Регнум. В Кремле сегодня, 25 декабря, состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с руководством Совета Федерации и Государственной Думы и профильных комитетов обеих палат Федерального собрания. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с руководством Совета Федерации и Государственной Думы

В ходе встречи обсуждались итоги деятельности Федерального собрания в 2018 году. а также приоритеты развития совершенствования законодательства на будущий, 2019 год.

Путин отметил, что встреча с руководством обеих палат Федерального собрания в преддверии Нового года стала уже традиционной. В этом году также отмечался 25-летний юбилей действующей Конституции России и обеих палат Федерального собрания.

«Действительно, пройден очень большой совместный путь, накоплен за это время и огромный опыт, ценный опыт работы. Вашими усилиями, усилиями ваших коллег, благодаря труду ваших коллег сформирована и продолжает развиваться наше законодательство, укрепляется в целом правовая система России», — сказал президент.

Прошедший год, по мнению Путина, подтвердил, что понимание общенациональных интересов лежит в основе работы законодателей. Российский лидер поблагодарил Совет Федерации и Госдуму за вдумчивую проработку важнейших ключевых решений 2018 года, в том числе инициатив, вошедших в послание президента, а также майского указана Путина, который он издал после победы на президентских выборах. Финансирование выполнения этого указа уже заложено в федеральном бюджете.

В будущем году крайне важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта.

«Существенно и уверенно двигаться вперед к достижению всех намеченных целей, чтобы наши граждане уже в наступающем году почувствовали реальные позитивные результаты, практические результаты нашей с вами совместной работы», — сказал глава государства.

В этой связи законодателям особенно важно обращать внимание на проблемы людей на местах и быть постоянно в контакте со своими избирателями.

«Региональная составляющая в настоящее время крайне важна, я уже об этом говорил неоднократно публично, вы не могли этого не заметить. Огромные ресурсы, которые мы направляем на реализацию национальных проектов, реализовываться на самом деле будут главным образом на региональном уровне. Поэтому эта взаимосвязь, совместная работа должны быть отлажены», — подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что в 2019 году нужно будет решать масштабные задачи развития Россия. Во многом их решение будет зависесть от профессионализма и отвественной деятельности законодательной веств власти.