Дамаск, 25 декабря, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Системой противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в небе над Дамаском сбиты несколько ракет, сообщает 25 декабря информагентство SANA и государственное телевидение Сирии.

Mil.ru Небо над Сирией

По информации сирийских СМИ, ракеты сбиты над западными окраинами Дамаска. Кроме того, отмечены сообщения о нескольких взрывах в кварталах города.

Стоит отметить, что причины этих взрывов, а также тип и происхождение сбитых ракет пока не выяснены.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки российский Центр по примирению зафиксировал более 20 обстрелов, устроенных боевиками из Идлибской зоны.