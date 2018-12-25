Москва, 25 декабря, 2018, 22:59 — ИА Регнум. В московском районе Строгино молодой человек погиб в результате попадания под снегоуборочный трактор. Об этом сообщили 25 декабря в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

По информации ведомства, трагический инцидент произошёл сегодня утром на Таллинской улице, в районе дома 9/2.

Проходя мимо трактора, убиравшего территорию, молодой человек 1999 года рождения запрыгнул на заднюю конструкцию механической щётки, в результате чего его затянуло в механизм.

Сообщается, что от полученных травм пострадавший скончался на месте. По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка.