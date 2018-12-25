Тамбов, 25 декабря, 2018, 22:38 — ИА Регнум. В 2019 году городу Тамбову на ремонт и строительство автомобильных дорог будет выделено не менее 1,3 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил тамбовский губернатор Александр Никитин на итоговой пресс-конференции.

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По его словам, эти средства будут направлены на решение двух основных задач — приведение в нормативное состояние основных магистралей областного центра и обеспечение дорожно-транспортной инфраструктурой стремительно развивающихся новых микрорайонов жилой застройки «Радужный», «Майский», «Северный». Финансирование будет предусмотрено в рамках региональных и федеральных государственных программ «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В областном центре активно реализуется жилищная программа. В настоящее время продолжается застройка жилыми домами новых микрорайонов и поселков коттеджного типа. Обеспечение дорожной и транспортной инфраструктурой новых территорий — задача не простая. В 2018 году начаты работы по строительству автомобильных дорог в микрорайонах «Радужный», «Северный», «Майский» и будут продолжены в наступающем.

Кроме того, в 2019 году начнётся строительство автомобильных дорог в микрорайонах «Телецентр», жилом комплексе «Вернадский», жилом комплексе «Высота» в городе Тамбов, «Майский» в Тамбовском районе, «Солнечный» в городе Котовск.

Проблема с нехваткой парковочных мест на севере областного центра также решается. Уже внесены корректировки в градостроительные документы, согласно которым количество парковочных мест, предусмотренных в проектах новых кварталов, увеличилось в разы.

«В 2018 году в работе по ремонту и строительству новых дорог мы сделали акцент на городских округах, а 2020 год станет годом муниципальных районов», — сказал Александр Никитин.