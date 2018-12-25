Москва, 25 декабря, 2018, 22:22 — ИА Регнум. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече руководства обеих палат Федерального собрания РФ с президентом РоссииВладимиром Путиным в Кремле предложил создать специальный реестр, в который бы заносились имена зарубежных политиков и общественных деятелей, «отличившихся наиболее лживыми» высказываниями о России. Встреча состоялась сегодня, 25 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Уильям Браудер

«Есть идея ввести своего рода перечень или реестр наиболее одиозных зарубежных политиков, государственных и общественных деятелей, которые отличились наиболее лживыми высказываниями о нашей стране, о нашем народе», — сказал Косачев.

Он подчеркнул, что на попытки оболгать Россию необходимо реагировать не только на юридическом, но и на моральном уровне, через парламентские механизмы.

Подобный реестр сенатор предлагает назвать «списком Браудера». Косачев пояснил, что Уильям Браудер, который занимался незаконной скупкой российских стратегических активов, впервые превратил ложь о России в инструмент государственной политики.

Речь идёт о главе инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяме Браудере, который занимался в России противоправной деятельностью. Через подставные фирмы он скупал российские стратегические активы, а затем пытался оказывать давление на российские корпорации, в частности, «Газпром».

Кроме того, юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский создал преступную схему по уклонению от уплаты налогов через подставные фирмы, которые получали налоговые льготы за фиктивный наём на работу инвалидов.

Когда большая часть противоправной деятельности Браудера вскрылась, он был за пределами России, а Магнитский остался в стране, чтобы попытаться минимизировать ущерб. Однако юрист был арестован в рамках следствия. Находясь в тюрьме Магнитский согласился дать показания на Браудера, но неожиданно скончался при странных обстоятельствах в тюрьме.

Браудер использовал это обстоятельство для обвинения в адрес властей России в убийстве Магнитского. Он развернул масштабную информационную кампанию на Западе, которая привела к тому, что на законодательством уровне в ряде западных стран, прежде всего в США и Великобритании, были приняты так называемые «законы Магнитского». Это законы о санкциях против российских официальных лиц, которые, по мнению Запада, могут быть причастны к нарушению прав человека.