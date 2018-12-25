Великий Новгород, 25 декабря, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Бюджет Великого Новгорода на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов приняла сегодня, 25 декабря, городская дума большинством голосов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, ко второму чтению дефицит бюджета вырос до 208,94 млн рублей — это 9,4% к собственным дохода бюджета города.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

Вице-мэр Екатерина Красновидова пояснила депутатам, что источниками покрытия дефицита будут заимствования в банках.

«Естественно, муниципальный долг возрастёт», — заявила Красновидова.

В целом доходы бюджета города в 2019 году планируются в сумме чуть более 5 млрд рублей, расходы — 5,2 млрд рублей.

Собственные доходы бюджета составляют при этом 2,217 млрд рублей — это на 7% больше, чем в 2018 году.

Лидер фракции «Единой России» Сергей Золотарев отметил, что бюджет остаётся социально направленным, несмотря на серьёзные финансовые проблемы.

Юрий Бочаров (депутатская группа «Коалиция развития») заявил, что без принятия бюджета невозможна помощь ни из федерального, ни из регионального бюджетов.

«Бюджет напряженный, тяжёлый, много на что денег не хватает, но мы строим три детских сада, на них необходимо выделение денежных средств, а для этого необходимо принятие бюджета», — отметил лидер фракции «Справедливая Россия» Алексей Афанасьев.

«Фракция КПРФ не поддержит проект бюджета, учитывая, что федеральный бюджет исполняется с профицитом в 2 трлн рублей, а значит, муниципальные и региональные бюджеты могут рассчитывать на дополнительную поддержку. У нас сегодня не исполняется ряд социальных обязательств. Один из тяжелейших вопросов — расселение аварийного жилья», — отметил Виталий Макаров (КПРФ).

Против бюджета выступили также фракции ЛДПР и «Яблоко».

Депутат Анна Черепанова («Яблоко») заявила о необходимости пересмотра межбюджетных отношений, отметив, что в областной бюджет из города уходит 10 млрд рублей, в федеральный — около 5 млрд рублей, а возвращается городу всего 1,3 млрд рублей.

«Этих средств крайне недостаточно. Фактически можно говорить о банкротстве Великого Новгорода», — заявила депутат.

Она представила к проекту бюджета 10 поправок, но ни одна из них не была поддержана. Поправки касались индексации размеров оплаты труда чиновникам мэрии, расходов на автопарк, освещения деятельности городских властей в СМИ.

В итоге бюджет поддержали 19 депутатов, против проголосовали девять, один воздержался.