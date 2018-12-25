Донецк, 25 декабря, 2018, 22:02 — ИА Регнум. В 2018 году фонд «Единый Донбасс» выплатил 210,088 млн рублей гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, заявил председатель фонда Олег Балыкин, сообщает 25 декабря «Донецкое агентство новостей».

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По его словам, в 2018 году фонд провел 24 заседания, было рассмотрен более 15 тыс. заявлений на получение материальной помощи, из них почти 6 тыс. были одобрены. Среди людей, которым была выплачена материальная помощь, более 2 тыс. человек были в экстремальной жизненной ситуации, более 1,7 тыс. — пенсионеры в возрасте старше 65 лет, более 1,1 тыс. — инвалиды первой и второй группы.

Напомним, в Донецкой Народной Республике (ДНР) фонд «Единый Донбасс» работает с марта 2017 года. Цель фонда — помочь гражданами республики и тем, кто проживает на территории ДНР, оккупированной Украиной.