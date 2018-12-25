Москва, 25 декабря, 2018, 21:43 — ИА Регнум. Господствующая модель управления миром в 2018 году дала серьёзную трещину, убеждён экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM в канун празднования Нового года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Хазин

«Уважаемые читатели ИА REGNUM, я поздравляю вас с Новым годом и желаю вам максимальных успехов и счастья в Новом году, — сказал Хазин. — Уходящий год был сложным и удивительным. Впервые за много десятилетий господствующая модель управления миром дала серьёзную трещину. И 2019 год будет годом удивительным, поскольку нужно будет понять, в каком направлении будет двигаться мир в условиях разрушения этой монопольной модели. Кроме того, будут формироваться контуры новой модели. Быть может, она ещё до конца не сформируется, но первые шаги будут сделаны именно в 2019 году. Я желаю всем быть максимально адекватными тем изменениям, которые будут происходить в мире — подхватывать их, максимально ими пользоваться и достичь больших успехов. С Новым годом!»