Киев, 25 декабря, 2018, 21:36 — ИА Регнум. Польская компания Pesa Bydgoszcz поставила 47 трамваев в Киев, сообщает 25 декабря пресс-служба Центра транспортных стратегий.

Skitterphoto Трамвай

Согласно сообщению, польская фирма в декабре 2016 года поставила коммунальному предприятию «Киевпастранс» 10 трамваев на общую сумму 11,5 млн евро. В 2017 году компания Pesa снова выиграла тендер и должна была поставить до конца 2017 года 40 трамваев в Киев на сумму 61 млн евро.

Однако, по словам главы «Киевпастранса» Дмитрия Левченко, у компании не было достаточно средств, в итоге пришлось закупить только 37 трамваев, а их поставки перенести на год.

Напомним, ранее власти Киева сообщали, что общественный транспорт столицы Украины сильно изношен: трамвая на 75%, автобусы на 80%, троллейбусы на 70%.