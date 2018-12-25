Екатеринбург, 25 декабря, 2018, 21:24 — ИА Регнум. Средняя оптово-отпускная цена на рис в Свердловской области повысилась на 16,8% с ноября 2017 по ноябрь 2018 года — тем самым поставщики хотят породить искуственный ажиотаж на продукт. Об этом заявил руководитель регионального Управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Шалабодов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

moritz320 Рис

По данным ведомства, в ноябре 2017 года рис в среднем стоил 46 рублей 44 копейки за килограмм, а годом позже — 54 рубля 22 копейки.

«Поставщики ведут эти игры, чтобы создать ажиотаж, но ему не нужно поддаваться. Как гречки хватило всем, так и риса хватит», — пообещал Шалабодов.

А вот цена на гречневую крупу, которая за последнее десятилетие взлетала несколько раз, в этом году упала на 29,3% — с 43 рублей 65 копеек до 30 рублей 86 копеек за килограмм.

Напомним, снижение цен на гречку — общероссийский тренд. По данным Росстата на апрель 2018 года, гречневая крупа за 12 месяцев подешевела на треть — цена на нее вернулась к уровню конца 2014 года.