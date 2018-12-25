Москва, 25 декабря, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игоря Чуяна. Заседание суда состоялось сегодня, 25 декабря.

Бутылки с вином

Чуян арестован на два месяца по ходатайству следствия. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Срок ареста начнут отсчитывать со дня задержания либо экстрадиции бывшего чиновника в Российскую Федерацию.

Напомним, что Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование с момента создания данной службы в 2008 году. Против него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Детали этого дела не раскрываются.

В июле 2018 года Чуян уволился с занимаемой должности и спешно покинул Россию. Он был объявлен в международный розыск.