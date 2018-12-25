Москва, 25 декабря, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Около 50 человек были эвакуированы вечером 25 декабря из здания стоматологической клиники на севере Москвы из-за задымления. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

monicore Эвакуация

Инцидент произошёл в городской стоматологической клинике №11, расположенной на улице 2-я Квесисская.

«В здании была объявлена эвакуация, на улицу вывели около 50 сотрудников и пациентов. Ведётся проверка», — сказал собеседник агентства.

По информации телеканала «Рен ТВ», в ходе попытки тушения получил травму доктор — зубной техник.

Предположительно, тление произошло в вентиляционном коробе на первом этаже здания в результате короткого замыкания. Подробности произошедшего уточняются.