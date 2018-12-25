Бишкек, 25 декабря, 2018, 20:32 — ИА Регнум. «Прекрасно понимаю мотивы Казахстана. Астана будет позиционировать свои действия как «вынужденную меру» в условиях отсутствия простого доверия между странами-партнерами», — сказал российский эксперт по Туркестану Аждар Куртов, комментируя ИА REGNUM предложение Казахстана установить совместный контроль на киргизских погранпостах.

Valdis Pilskalns Зона таможенного контроля

Эксперт отмечает, что от «прямых публичных высказываний руководство России как в политической сфере, так и в профильных ведомствах — Таможенной службе и Министерстве торговли — будет воздерживаться».

"Это очень щекотливая тема. В последнее время в России чиновники предпочитают не развязывать языки на разные темы потому, что получают оклик со стороны высшей власти», — поясняет он.

Политолог напоминает, что «похожая ситуация сложилась с Белоруссией, и ни для кого не было секретом, что через территорию соседней страны идет поток контрабанды».

"Сначала это были товары украинского производства, в том числе дешевая водка, продукты пищевой промышленности, в том числе кондитерские изделия и так далее. После 2014 года контрабандный поток в Россию через Белоруссию хлынул из тех стран, которые ввели санкции. Все шутки про морепродукты из Минска — это из той оперы», — добавил он.

Аналитик подчеркивает, что тогда «Россия сразу предложила ужесточить контроль на границе, но Белоруссия отказывалась и заявляла, что никакой контрабанды нет».

"В итоге ничем серьезным это не кончилось. Единственно, что могла и сделала Москва, — это предприняла меры по маркировке отдельных видов товаров, чтобы их дальнейшее продвижение можно было отследит по всей территории ЕАЭС. Пока этот процесс не завершен, и насколько он в итоге будет эффективен, я не могу сказать», — говорит он.

Собеседник редакции утверждает, что «прекрасно понимает мотивы Казахстана».

«Астана будет позиционировать свои действия как «вынужденную меру» в условиях отсутствия простого доверия между странами-партнерами. При существующих финансовых трудностях, в частности пополнения бюджета, каждый пытается находить выход, в том числе забывая о тех обязательствах, которые страны в свое время брали в рамках региональных объединений», — пояснил он.

По мнению Куртова, «этот конфликт не закончится тем, что казахстанские таможенники появятся на киргизско-китайской границе — зная киргизский менталитет, они этого не допустят».

"Если это произойдет — официальный Бишкек преподнесет подарок оппозиции: они сразу начнут кричать об ущемлении национального суверенитета. Власти Киргизии на это не пойдут. Как на это отреагирует Казахстан, у которого больше возможностей давления на Бишкек, — мы видели по ситуации годичной давности. Астана найдет способы ввести под какими-то благовидными предлогами дополнительные формы контроля уже на своей границе с Киргизией».

Политолог подчеркивает, что в этом случае «Москва промолчит и сделает вид, что это сфера двусторонних отношений».

«Тем более что речь идет и о Китае. У России есть некоторые проблемные зоны сотрудничества с Пекином. Отношения развиваются, но не всегда они идут к взаимной выгоде. Не нужно Китай лишний раз раздражать. Политическое руководство России считает, что экономическое сотрудничество с КНР важнее, чем какие-то частности, связанные с недополученными доходами», — резюмирует он.