Буйнакск, Дагестан, 25 декабря, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Трое рабочих пострадали в результате обрушения автомобильного моста в городе Буйнакске в Дагестане. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Sledcom.ru Обрушение моста. Дагестан

«В 15:00 при строительстве дорожного моста в городе Буйнакске во время заливки бетона произошло его обрушение. В результате пострадали трое рабочих», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, здоровью одного из них причинен тяжкий вред.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216 УК России «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Следователями был проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Назначен ряд экспертиз, в том числе строительная — для выяснения точной причины возникновения обрушения. В организации, проводившей ремонтные работы, в настоящее время изымается техническая и служебная документация.