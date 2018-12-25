Минск, 25 декабря, 2018, 19:21 — ИА Регнум. «Риторика Александра Лукашенко будет становится агрессивной, особенно к весне 2019 года», — к такому выводу пришло российское «Агентство социального инжиниринга» (SEA), оценивая белорусские реалии в свете обострившегося к Новому году конфликта между Минском и Москвой.

ИА REGNUM

По оценкам агентства, с 2014 года руководство Белоруссии неформально продвигает «культурную национализацию общества через оппозиционные НКО и партии». Националистов уже не наказывают за использование их символики, а созданные властями псевдообщественные организации участвуют в мероприятиях, инициированных прозападной русофобской оппозицией.

«Национализм противопоставляется «Русскому миру» и носит элементы торга с Россией за экономические преференции. Столетие БНР в марте 2018 года , продемонстрировало тенденцию на негласную поддержку национализма и продвижение этих взглядов в обществе . Праздник, который прошёл в центре Минска, продемонстрировал устойчивый рост заражения общества националистической идеологией. Заявление министра иностранных дел Белоруссии о БНР как главном празднике независимости свидетельствовало о молчаливом согласии Лукашенко», — констатировало SEA .

«Назначение в августе 2018 года премьер-министром Сергея Румаса, который является сторонником националистической Белоруссии и сторонником прозападного курса, подтверждает планы Лукашенко на дезинтеграцию с Россией. Провластные организации — БРСМ и профсоюзы — приняли участие в днях памяти Дзяды в Куропатах и установили памятник расстрелянными поэтам от рук НКВД в 1937 году. Конфликт, который разразился в Санкт-Петербурге, и отказ от компенсации налогового манёвра со стороны России подтверждает тенденцию на обострение ситуации между союзными государствами », — отметило агентство в публикации «Национализация Белоруссии».

По оценкам SEA, насаждение национализма в Белоруссии проходит по схеме, отработанной Западом на Украине. «Именно национализм должен послужить идеологическим инструментом, а националистически настроенные обыватели — движущей силой антирусского вектора Беларуси», — сказано в публикации.

«Мы прогнозируем дальнейшее продвижение восприятия «БНР» в обществе как главного праздника страны и дальнейшего позиционирования в качестве основы национально-ориентированной государственности, приравнять символ коллаборационистов — бело-красно-белый флаг «Погоня» — к государственному, раздувание антироссийских настроений в Беларуси. Продолжится мягкая национализация государственных структур и развитие антироссийской оппозиции», — прогнозируют российские эксперты.

Они также уверены, что в белорусском обществе будут чаще поднимать тему репрессий НКВД, осуждая советское прошлое и используя тематические акции прозападной оппозиции («Дзяды»), а также сопутствующие им мероприятия для встраивания провластных организаций в этот процесс. При этом: «Власть будет негласно модерировать поддержку националистической идеологии и программирования негативного восприятия советского прошлого и акцента на антирусском компоненте (попытаются представить, что за расстрелами стояли русские)».

«Конфликт вокруг цены на газ и переговоры о компенсации налогового манёвра будут поданы как неуступчивость российской власти: «президент борется за национальные интересы, а союзное государство нарушает договорённости и пытается отобрать независимость у Белоруссии», — уверены российские специалисты по социальному инжинирингу.

По их мнению, в белорусском обществе национализм набирает популярность, и власти поддерживают этот процесс, стимулируют его: «Мягкий перевод работы чиновников на белорусский язык не встречает сопротивления, а оппозиция выступает только «за». Премьер-министр республики в Минске выступил на белорусском языке на церемонии «Звездный мяч — 2018», все оппозиционные СМИ поддержали его. В определенных кругах общества использование белорусского языка стало модным трендом. Поэты, музыканты и вся элита преподносят идеи национализма как «демократический прогресс общества на пути к Европе». Не быть националистом — значит быть ретроградом и «совком», а власть пытается играть на этом».

В связи с изменением так называемой идеологической политики официального Минска изменилось и отношение к нему Запада — там с 2014 года всё меньше критикуют Лукашенко, а новые программы сотрудничества свидетельствуют о смене стратегии в отношении Белоруссии: «Международные структуры увеличили финансирование проектов, связанных с национализмом и исторической памятью. Акцент смещён с развития правозащиты на национал-патриотическую риторику с критикой Союзного государства и противостояние «Русскому миру». Приезд в октябре экспертов от США и обсуждение новой стратегии сотрудничества с Белоруссией свидетельствует о начале новой эпохи отношений».

Всё это свидетельствует о том, что «используя социальный инжиниринг, власть Белоруссии начала мягкую белорусизацию государства», считают в SEA. Там отметили: «При молчаливом согласии власти формируется отрицательное отношение жителей страны к общему с Россией советскому прошлому. Последний экономический спор между союзными государствами позиционируется как «борьба за независимость страны», а Лукашенко — главным борцом за идентичность Белоруссии. С 2014 года Европейский союз и США начали отменять санкции против Белоруссии и выделять финансирование на новые программы».