Самара, 25 декабря, 2018, 19:17 — ИА Регнум. Суд Автозаводского района Тольятти избрал меру пресечения в отношении задержанного по подозрению в убийстве 16-летней девушки. Он арестован на два месяца.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наручники

По словам представителя следственного управления СКР по Самарской области, девушке было нанесено более 30 колото-резаных ранений в разные части тела, сообщает РИА Новости. Подозреваемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Похороны погибшей спортсменки состоятся 26 декабря в Тольятти.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, девушка пошла в магазин и не вернулась. Родители подумали, что она могла зайти в гости к подруге и стали звонить на мобильный телефон, но он был заблокирован.

Тело спортсменки с признаками насильственной смерти было обнаружено на пустыре около одного из жилых домов в Тольятти 24 декабря. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Правоохранителям удалось задержать подозреваемого — им оказался знакомый погибшей, 16-летний житель Тольятти.

Предположительно, между знакомыми произошла ссора, молодой человек нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, в результате чего она скончалась на месте.

Позднее стало известная, что погибшая является вице-чемпионкой России по плаванию 2017 года.