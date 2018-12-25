Пекин, 25 декабря, 2018, 19:11 — ИА Регнум. В Пекине прошла встреча глав МИД КНР и Пакистана Ван И и Шаха Мехмуда Куреши, в ходе которой стороны провели углубленный обмен мнениями по ситуации в Афганистане и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщает 25 декабря Синьхуа.

Афганский пейзаж

В ходе обсуждения подчеркивалось, что афганская проблема военными методами не решается и требует политического примирения, которому нет альтернативы. Стороны согласились поддерживать по данному вопросу тесные контакты и стратегическую координацию.

Ван И и Шах Мехмуд Куреши договорились продолжить укрепление отношений между Китаем и Пакистаном, а также постоянно повышать уровень всестороннего сотрудничества.