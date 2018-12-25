Пекин, 25 декабря, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Выступая на ведомственном брифинге в Пекине, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин выразила решительные возражения против внешних попыток политизации усилий КНР по противодействию терроризму и экстремизму в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), сообщает 25 декабря Синьхуа.

La Priz Уйгуры

Обвинения в «слежке и задержаниях» в целях «ассимиляции» в Синьцзяне и других мусульманских регионах КНР неоднократно раздавались со стороны СМИ США и ряда других западных стран. Хуа Чуньин подчеркнула «фундаментальную ошибку», которую допускают те, кто ставит знак равенства между борьбой с террором и с уйгурами и в целом мусульманами. «Китайское правительство неизменно выступает против того, чтобы терроризм связывали с определенными народностями или религиями», — подчеркнула дипломат, отметив, что подавляющее большинство уйгуров живет в гармонии с представителями еще более 50 народностей, населяющих КНР.

Gusjer Уйгуры

Хуа Чуньин обратила внимание журналистов, что ни одного теракта в СУАР не было уже более двух лет, что доказывает эффективность государственной политики и успех в противостоянии террору.

Дипломат призвала СМИ относиться к мерам Китая по поддержанию безопасности и стабильности в Синьцзяне объективно и непредвзято.