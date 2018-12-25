Дамаск, 25 декабря, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Возглавлявшаяся США «коалиция» по борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает свои операции в Сирии не взирая на заявления Дональда Трампа о победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 25 декабря пресс-служба «коалиции».

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В частности, после того как президент США объявил о полной победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, авиаудары «коалиции» в районе реки Евфрат продолжились. Руководство «коалиции» утверждает, что в результате был нанесен большой ущерб финансовым центрам террористов, объектам их материально-технического снабжения и плацдармам.

Напомним, восточнее Евфрата поддерживаемые «коалицией» отряды «Сирийских демократических сил» уже несколько месяцев ведут безуспешные бои в районе города Хаджин.

«ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является реальной угрозой для долгосрочной стабильности в этом регионе, и наша миссия остается неизменной — нанесение полного поражения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — цитирует пресс-служба слова заместителя командующего коалиции, британского генерала Кристофера Гика.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 19 декабря объявил о полной победе США над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и приказал вывести американских военных из Сирии.

Стоит отметить, что военные контингенты США и их сателлитов находятся на территории Сирии без разрешения правительства этой страны и без мандата ООН.