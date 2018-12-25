Ярославль, 25 декабря, 2018, 19:06 — ИА Регнум. В 2019 году ОАО «Славнефть-ЯНОС» планирует направить 150 миллионов рублей на реализацию социальных проектов в Ярославской области по соглашению с региональным правительством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. Это почти в два раза больше, чем в 2018-м (81,2 млн).

Yarregion.ru Дмитрий Миронов и Николай Карпов

25 декабря губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор компании Николай Карпов подписали дополнения к соглашению о взаимодействии, заключенному три года назад.

— Ваше предприятие является одним из флагманов ярославской экономики и входит в число крупнейших налогоплательщиков, — отметил Дмитрий Миронов. — Несмотря на большие отчисления в областной бюджет, руководство компании дополнительно реализует целый ряд социальных проектов. В рамках уже существующего соглашения проходит множество спортивных, культурных, просветительских мероприятий. Все они пользуются огромным спросом, и нам необходимо продолжать эту работу.

Уже два года в Ярославской области проходит благотворительная акция «На высокой волне», в рамках которой ярославские театры, музеи, учреждения культуры смогли бесплатно посетить около 70 тысяч человек: школьники, студенты, пенсионеры, многодетные семьи. Это направление получит развитие и в следующем году.

В 2019 году компания будет поддерживать волейбольный клуб «Ярославич» и баскетбольный клуб «Буревестник». Это также предусмотрено подписанным соглашением. В Гаврилов-Ямском детском доме будут построены две спортивные площадки, а в областной детской клинической больнице — отремонтирован один из корпусов.

В преддверии празднования 200-летия поэта Николая Некрасова в музее-заповеднике «Карабиха» реконструируют ряд объектов, в том числе летнюю веранду. В музее «Космос» в поселке Никульское ряд залов будет переделан под музейные экспозиции. Для Культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой закупят новую проекционную систему.

2018 год мы завершаем с хорошими результатами: объем переработки нефти на «ЯНОСе» достиг 15,7 миллиона тонн. Соответственно, увеличился объем налоговых отчислений в бюджет Ярославской области, — сказал генеральный директор ОАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. — Мы являемся одним из крупнейших предприятий региона и осознаем свою социальную ответственность. Все наши обязательства в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Ярославской области в уходящем году выполнены, и благодаря поддержке наших акционеров наш вклад в развитие социальной сферы региона в следующем году будет еще более весомым.

В рамках соглашения предприятие традиционно оказывает помощь и ярославским отделениям «Российского детского фонда» и «Российского фонда милосердия и здоровья».